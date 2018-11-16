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Вышел трейлер игры про Пабло Эскобара по сериалу Netflix

Культура

Повествование в игре будет вестись от лица известного наркобарона Пабло Эскобара

Вышел трейлер игры про Пабло Эскобара по сериалу Netflix
Цитата из х/ф «Нарко». Реж. Андрес Байс и др. 2015-2017. Колумбия, США
Вагнер Моура в роли Пабло Эскобара

Лондон, 16 ноября 2018, 14:28 — REGNUM  Вышел трейлер игры Narcos: Rise of the Cartels, которая выйдет на PC и других игровых платформах в 2019 году. Ролик был опубликован 15 ноября на YouTube-канале британского издателя компьютерных игр Curve Digital.

Согласно описанию, геймеры смогут примерить на себя роль оперативника Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) или члена Медельинского кокаинового картеля, главой которого являлся Пабло Эскобара. В основу игры лег сериал Narcos компании Netflix. Отмечается, что повествование в игре будет вестись от лица известного наркобарона.

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Напомним, производством сериала «Нарко» занималась студия Gaumont International Television. Первый эпизод шоу был выложен на потоковом сервисе Netflix 28 августа 2015 года.

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