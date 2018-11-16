Вышел трейлер игры про Пабло Эскобара по сериалу Netflix

Лондон, , 14:28 — REGNUM Вышел трейлер игры Narcos: Rise of the Cartels, которая выйдет на PC и других игровых платформах в 2019 году. Ролик был опубликован 15 ноября на YouTube-канале британского издателя компьютерных игр Curve Digital.

Согласно описанию, геймеры смогут примерить на себя роль оперативника Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) или члена Медельинского кокаинового картеля, главой которого являлся Пабло Эскобара. В основу игры лег сериал Narcos компании Netflix. Отмечается, что повествование в игре будет вестись от лица известного наркобарона.

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Напомним, производством сериала «Нарко» занималась студия Gaumont International Television. Первый эпизод шоу был выложен на потоковом сервисе Netflix 28 августа 2015 года.

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