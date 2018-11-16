Вышло 4-томное издание «История внешней политики Российской империи»

Москва, , 14:20 — REGNUM В издательстве «Кучково поле» вышла последняя книга 4-томного фундаментального труда известного исследователя, кандидата исторических наук Олега Айрапетова «История внешней политики Российской империи». Вдумчивому читателю впервые представлена системная версия основных внешнеполитических событий истории Российской империи XIX — начала XX века. Четвертый том посвящен внешней политике императора Николая II до вступления России в Первую мировую войну. Автор уделяет особое внимание новому курсу России на Дальнем Востоке, ситуации на Балканах, русско-японской войне и ее последствиям, политическому положению в Европе накануне Первой мировой войны, реакции российского общества на ее начало.

16 ноября в книжном магазине «У кентавра» в здании Российского государственного гуманитарного университета пройдет презентация книги с участие автора — Олега Айрапетова, а также кандидата исторических наук Модеста Колерова и доктора исторических наук, доцента МГУ Федора Гайды.