Ингушетия: музей в башне Согласия может попасть в книгу рекордов Гиннеса

Магас, , 14:02 — REGNUM В Ингушетии может войти в книги рекордов России и Гиннеса этнографический музей, расположенный в башне Согласия. Он является самым высоким музеем в мире и вполне может претендовать на звание рекордсмена, считает глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Музей будет открыт 20 декабря, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе главы субъекта. О том, что на торжественную церемонию открытия будут приглашены представители книги рекордов России и книги рекордов Гиннеса, заявил Евкуров в ходе совещания по вопросам подготовки к этому событию.

По его словам, этнографический музей будет оформлен в национальном стиле, проект разработан по типу подобных музеев на большой высоте, находящихся в Дубае. Для этого специально в ОАЭ были направлены мэр Магаса Беслан Цечоев и депутат Госдумы, являющийся спонсором этого проекта, Алихан Харсиев.

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Напомним, стометровую башню в Ингушетии, которая является увеличенной в четыре раза копией средневековой ингушской боевой башни, начали возводить в 2013 году. Она должна стать визитной карточкой республики. В мае 2018 года сообщалось, что оформлением ее интерьера будет заниматься президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

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