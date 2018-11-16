Певец Зейн Малик подтвердил слухи о путешествиях Тейлор Свифт в чемодане

Лондон, , 13:51 — REGNUM Певец Зейн Малик в интервью журналистам подтвердил информацию о том, что популярная исполнительница Тейлор Свифт путешествовала в чемодане для того, чтобы избежать папарацци. Об этом 15 ноября сообщил журнал Teen Vogue.

Впервые слух о необычном транспорте певицы появился в июне 2017 года. Поклонники Свифт гадали в сети, могла ли она воспользовалась массивным черным чемоданом для того, чтобы не дать сфотографировать себя при входе и выходе из апартаментов в отеле Tribeca. Издание отмечает: известно, что Малик в хороших отношениях супермоделью Джиджи Хадид — подругой певицы, поэтому он действительно обладать информацией об этом инциденте.

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Напомним, подобный случай с Тейлор Свифт — далеко не первый. Ранее Робби Уильямс рассказал о том, как он переносил в сумке Джери Хорнер (Холлиуэлл). К подобному методу спасения от папарацци также прибегала певица Адель во время концертного тура 2017 года.

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