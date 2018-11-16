Создатель Рэмбо рассказал о проблемах проекта сериала по известной франшизе

Лос-Анджелес, США, , 13:27 — REGNUM Создатель персонажа Рэмбо Дэвид Моррелл рассказал журналистам о том, почему проект сериала никак не может сдвинуться с мертвой точки. Об этом 15 ноября сообщил портал Screen Rant.

Моррелл планировал выпустить сериал, основанный на его книге ещё до того момента, как мир увидел фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В интервью он пояснил, что в новом шоу известный актёр мог бы сыграть второстепенную роль, а центральной фигурой мог бы выступить сын Рэмбо.

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Однако когда встал вопрос о создании сценария, Моррел потерпел фиаско: он не смог создать достаточно убедительную историю, которая была бы на уровне оригинала. Не смог придумать, что мог был делать в гражданской жизни сын Рэмбо, получивший на войне травму, аналогичную той, что была у его отца.

Писателя не устраивал вариант, при котором он станет кем-то вроде героя Дензела Вашингтона в фильме «Великий уравнитель». Кроме того, Моррел сказал, что участие Сталлоне в проекте никогда не было гарантировано.

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Напомним, ожидается, что премьера фильма «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне пройдет в конце 2019 года (компания Lionsgate пока что не назвала её точную дату). Первые кадры будущего фильма были опубликованы 2 октября 2018 года на официальной странице Сильвестра Сталлоне в Instagram.

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