Фанаты назвали основную проблему 11 сезона сериала «Доктор Кто»

Лондон, , 12:57 — REGNUM Фанаты известного британского сериала «Доктор Кто» предъявили ему претензию с неожиданной стороны. Они указали на то, что в очередном продолжении популярного шоу крайне мало настоящих злодеев. Об этом 15 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что в целом критики были впечатлены, хотя уровень эпизодов различается. Но фанаты также постоянно пишут в сети: несмотря на то, что в сериале появилось множество новых монстров, они не являются настоящими злодеями. Таковыми могли стать представитель инопланетной расы Тцим-Ша и белый националист Краско. Однако сценаристы по неизвестной причине не стали продолжать их сюжетные линии.

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Напомним, первая серия 11 сезона сериала «Доктор Кто» вышла на телеканале BBC One 7 октября 2018 года. Впервые в истории шоу роль Доктора исполнила женщина, персонажа сыграла актриса Джоди Уиттакер.

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