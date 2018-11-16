В Санкт-Петербурге вручат Европейскую театральную премию

Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM 17 ноября на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума пройдет церемония награждения лауреатов Европейской театральной премии и Европейской премии «Театральная реальность». Это станет только одним, хотя и очень почетным, мероприятием в обширной программе секции «Театр». Уже с 13 ноября на всех престижных площадках Северной столицы проходят театральные постановки, семинары, мастер-классы, научная конференция, творческие встречи с известными режиссерами и артистами.

Уже известны имена лауреатов. Европейскую театральную премию вручат художественному руководителю Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина, блестящему режиссеру и педагогу Валерию Фокину. Специальная премия присуждена замечательной испанской актрисе театра, оперы и кино Нурии Эспер.

Почетной награды «Театральная реальность» удостоены режиссеры Жюльен Госселин (Франция), Мило Рау (Швейцария), Тьяго Родригес (Португалия), Ян Клята (Польша), хореограф и танцовщик Сиди Ларби Шеркауи (Бельгия — Марокко) и шведская цирковая компания «Циркус-Циркор».

Знаковые постановки лауреатов премии этого года и прошлых лет покажут в рамках фестивальной программы.