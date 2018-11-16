Родовые башни в Северной Осетии захотели восстанавливать 65 фамилий

Владикавказ, , 12:45 — REGNUM В Северной Осетии растет интерес к восстановлению родовых башен. В комитет по охране и использованию объектов культурного наследия обратились уже 65 фамилий, сообщила руководитель ведомства Эмилия Агаева.

По ее словам, проявляют активность в этом вопросе и меценаты, которые намерены восстановить конкретные объекты. Среди них Агаева назвала Владимира Гуриева, который взялся за реставрацию башни Курта и Тага. В ведомстве отметили, что перед тем как получить разрешение, нужно пройти определенные этапы по сбору документов, пишет Gradus Pro.

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Напомним, о том, что жители Северной Осетии смогут стать собственниками объектов культурного наследия, стало известно еще в 2017 году. В комитете по охране и использованию объектов культурного наследия год назад сообщили, что в безвозмездное пользование фамильным объединениям могут быть переданы средневековые башни, расположенные в горных районах республики.

Одними из первых о возможности самостоятельно заняться восстановлением Башни Цаликовых заявили представители фамилии Цаликовых.