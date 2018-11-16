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Джаред Лето опубликовал тизер к спин-оффу «Человека-паука»

Культура

Лента будет называться «Морбиус, живой вампир»

Лос-Анджелес, США, 16 ноября 2018, 12:36 — REGNUM  Джаред Лето избавился от растительности на лице и записал процесс бритья на видео. Ролик фактически является тизером к будущему спин-оффу «Человека-паука» «Морбиус, живой вампир» (Morbius). Он был опубликован 16 ноября на Twitter-странице музыканта и актера.

https://twitter.com/JaredLeto/status/1063168089783656448

О том, что Джаред Лето могут исполнить роль «живого вампира» Морбиуса в новом фильме стало известно в июне 2018 года. Продюсеры «Венома» Мэтт Толмач и Ави Арад подтвердили эту информацию в сентябре 2018 года. Снимать картину будет режиссёр Даниэль Эспиноса.

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Напомним, этот персонаж впервые появился в комиксах в 1971 году, его создателем является Рой Томас. Доктор Майкл Морбиус получил способности вампира не традиционным, а научным способом.

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