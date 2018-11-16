Как волшебник-нацист начал Магическую Войну

Алёна Соколова, , 15:02 — REGNUM

15 ноября 2018 года в российский кинопрокат вышел фильм «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Первая часть франшизы была выпущена два года назад и предрекала начало новой эпохи «магического мира», созданного Джоан Роулинг. Все фанаты Поттерианы с нетерпением ожидали премьеру сиквела: в сети появляются первые отзывы на киноленту, и они двоякие. Интересно, что по оценкам после первых пресс-показов, эта часть оказалась самой неудачной среди всех (уже десяти!) фильмов о волшебниках. Мы посмотрели ленту и составили собственное мнение о новинке.

С чего все начиналось

Франшиза «Фантастических тварей» только с виду кажется милым филлером о красивых зверушках: в ней скрывается глубокая, болезненная история о войне — бесчеловечной и смертоносной.

Давайте сначала вспомним, о чем был и на чем заканчивался первый эпизод 2016 года. В 1920-е годы в Нью-Йорк приезжает Ньют Скамандер (в российском дубляже —Саламандер) — большой профессионал по части изучения разных магических существ. Случайно он теряет свой чемодан с пятым измерением, где бережно хранится весь его многочисленный зверинец, и знакомится с «немагом» Якобом Ковальски. В процессе Ньюта и Якоба пытается поймать и заставить забыть о мире магов неудачливая сотрудница департамента магического правопорядка Тина Голдштейн, ей помогает сестра-телепат Куинни, но девушки проникаются симпатией к главным героям и переходят на их сторону.

Параллельно зрителям показывают, как назревают волнения в магическом сообществе: говорят, что сбежал злодей-преступник Геллерт Грин-де-Вальд.

О Геллерте мы знаем еще со времен саги о Гарри Поттере: этот волшебник придерживался нацистских воззрений. Он считает, что магия — источник высшей силы, а значит, все маги — высшая раса. Не колдуны должны прятаться от немагов (магглов), а магглы от колдунов. Грин-де-Вальд хотел собрать вместе три могущественных артефакта — «Дары Смерти» — и обрести власть над всем миром. Из книг о Поттере мы знаем также, что Геллерт развяжет кровопролитную и жестокую войну (которая по времени будет практически совпадать со Второй мировой в нашем мире). Девиз Грин-де-Вальда — «Ради общего блага», — как бы напоминает нам об идеях утилитаризма, а его имение находится в Австрии и носит название Нурменгард: есть мнение, что Роулинг зашифровала в этом слове немецкий город Нюрнберг, известный своими печальными историями репрессий. Позже, лет через 30, антагонист основной серии книг лорд Волан-де-Морт также устроит в магическом мире бойню во имя чистоты волшебной крови, позаимствовав многие идеи у своего предшественника.

В мире немагов набирает обороты движение «новых салемцев» — люди начинают подозревать, что среди них обитают ведьмы, и начинают присматриваться к соседям. Заправляет движением миссис Бэрбоун, кроме того жестоко тиранящая своих детей, — среди которых оказывается приемный Криденс, травмированный подросток, обладающий скрытыми способностями невероятной силы.

В конце первой части Геллерта ловят (и мы впервые видим Джонни Деппа в этой роли) и отправляют в заключение, Якоба все-таки заставляют все забыть, Ньют улетает в Англию писать свой будущий учебник о магических существах, Тина и Куинни остаются в Америке. Фильм был полон теплых красок, уюта, юмора, какой-то волшебной легкости — с ноткой нарастающего напряжения.

Джуд Лоу и Джонни Депп

…Вторая часть полностью противоположна: здесь мы, словно за соломинку, цепляемся за светлые сцены и краткие комичные ситуации; в остальном картина получилась мрачной и ещё более серьезной. Завораживающей — да, действительно невероятно эстетичной! — но темной. Война начинается: стихает смех, опускается занавес, сгущаются тучи.

Все интриги раскрываются за первые 15 минут, а начало нам уже известно из трейлера. Нам показывают, как при перевозке Грин-де-Вальда в тюрьму тот ловко обманывает охрану и расправляется с ней: сцена мельтешит вспышками света при общем темном колорите, зрителю сложно сосредоточиться на происходящем, но суть ясна: преступник на свободе. Многие боялись, что Джонни Депп не сможет выйти из амплуа Джека Воробья, однако стоит признать, что в его исполнении получился действительно совершенно завораживающий волшебник. Без типичного жеманства, без кривляний на публику, без какого-либо подобия странности или комичности Джонни развевает все наши опасения и демонстрирует качественную актерскую игру.

Что касается секретов и загадок, в фильме их не будет вплоть до самого конца. Сидя в кинозале больше двух часов, я задумываюсь: меня вообще будут удивлять или нет? Всё, что вызывает восхищение, мельком показывается в трейлерах, и только самый-самый конец оглушает вас, как тяжелый камень, и заставляет начать судорожно задумываться — как? Что упущено во время просмотра? Роулинг, которая указывается, как сценарист фильма, не могла так просто взять и перевернуть всю историю с ног на голову! Писательница всегда отличалась тем, что легко объясняла заковыристые повороты сюжета, а тут внезапно оставляет вас ловить ртом воздух и искренне не понимать, как такое могло получиться.

Выясняется также, что Криденс находится в Париже и ищет свою семью, чтобы понять, чей он сын на самом деле. Туда же отправляется и Грин-де-Вальд, стремящийся заполучить доверие могущественного парнишки (который порой сам не осознает всей своей опасности и громит улицы). Криденсу помогает подружка — Нагайна, маледиктус (проклятый маг, который обречен однажды навсегда принять сущность зверя). Та самая Нагайна, которая позже будет служить Волан-де-Морту.

Помимо Геллерта, за Криденсом гонится и министерство магии, призывая на помощь из Хогвартса профессора Альбуса Дамблдора. Впрочем, его появление — тоже не секрет, он «засветился» в трейлерах.

Кстати, о трейлерах. Первый двухминутный ролик вышел в марте, и, если пересмотреть его и фильм, окажется, что многие сцены были вовсе вырезаны или изменены. Увидим ли мы их в других частях, или разработчики решили из-за чего-то изменить сюжет или сократить ленту, — неизвестно.

Джуд Лоу великолепен в образе хитрого волшебника — он уже тот самый манипулятор, каким мы застанем его во время общения с Гарри Поттером, только теперь его жертвой становится Ньют Скамандер — талантливый и не жадный до власти ученик Хаффлпафа: его молодой Дамблдор просит отыскать Геллерта Грин-де-Вальда… Сам он не может — мешают глубоко личные причины. Известно, что в одном из интервью Роулинг сказала, что у двух волшебников в молодости был роман; но разработчики крайне бережно отнеслись к этой линии, одновременно осторожно обходя острые углы актуальной сегодня социальной тематики и показывая глубину отношений противоборствующих сторон.

Почему импозантный Альбус в костюме и шляпе 20-х годов в конце 90-х окажется седовласым старцем в пурпурной мантии — вопрос, как и весь измененный стиль волшебников: здесь вы редко кого увидите одетым в длинную мантию. Может, это из-за статута о секретности, чтобы совсем ассимилироваться с магглами. Но, признаться, это сильно сбивает с толку.

Нам покажут сцены с Хогвартсом тех времен, и тут стоит горестно признать: Роулинг начинает отходить от канона, который сама же и написала.

Несколько лет назад на портале Pottermore выходила история жизни Минервы Макгонагалл, в которой мы узнавали, что она родилась в 1935 году, а на пост преподавателя Хогвартса поступила в 1956. Таймлайн фильма — 1927 год, но мы уже видим ее, управляющей учениками Гриффиндора. Это, безусловно, вызывает приступ умиления у фанатов (а не так хорошо знакомые с миром зрители просто пожмут плечами и пропустят ее короткое появление мимо ушей), но то, что автор начинает перекраивать историю, говорит о том, что волшебный мир начинает рваться на цветные лоскутки.

Ньют живет в заботах о домашнем зоопарке, пока однажды снова не встречает друзей, которым нужна его помощь.

Ньют спешит за ними: дело осложнено тем, что официально мистеру Скамандеру запрещено покидать пределы своей страны…

Экстремизм и равенство

Всевозможные запреты, ограничения и бюрократический аппарат показывается нам в нелицеприятном свете: министерство магии пытается удержать авторитет власти, но нельзя сказать, что преуспевает в этом деле. Волшебники не привыкли подчиняться, и кроме метода кнута и запугиваний государственные организации не находят способа с ними совладать. На фоне этого Геллерт собирает своих сторонников, и здесь начинается самый интересный — политический — пласт картины…

Грин-де-Вальд еще с первой части посеял в волшебниках зерно сомнения относительно адекватности властвующей стороны. Он продолжает давить на больные темы, предъявляя магам картинки из возможного их будущего — грохочут танки, свистят бомбардировщики, и, апофеозом, мы наблюдаем яркую вспышку света и шапку ядерного гриба. Напоминает «Пятый элемент» Люка Бессона, где главная героиня учится понимать человеческий язык и разочаровывается в людях: люди хотят убивать, жаждут господствовать и уничтожают жизнь вокруг. Немаги, магглы — опасны, — говорит Геллерт, — они скоро уничтожат не только себя, но и нас, мы должны быть свободными от законов, мы должны быть выше.

Грин-де-Вальд убеждает, что он — не злодей, он никого не ненавидит, он лишь собирается помочь волшебникам построить новый дивный мир. Конечно, в этом мире править будет он, но о таких мелочах можно и умолчать. «Братья мои, сестры», — говорит он. Мы равны, и никто не равнее нас. Магглов не обязательно убивать — из них получится отличная прислуга. Впрочим, Грин-де-Вальду надо отдать должное: в своих рассуждениях он не разделяет волшебников по чистоте крови, как его будущий безносый последователь. Магия для него — сама по себе ценность. Но оппозиционный настрой и желание устроить революцию выдают в нем фанатика. Он создает вокруг себя типичное экстремистское сообщество: уверенно вербует, ловко манипулирует, вовлекает в свою идеологию, не настаивает и обещает различные «плюшки» своим единомышленникам.

Впереди — только война

Без смертей не обойдется — но нельзя сказать, что подобные сцены будут драматичными. Вообще драмы здесь толком нет: немного экшена, самая щепотка шуток и — интриги, заговоры, споры о выборе «своей стороны». Фильм текуч и плавен, в нем практически отсутствуют сюжетные повороты, он словно пролог перед долгой историей Магической войны. Историей, которую нам только предстоит рассмотреть.

Фантастические твари здесь есть, но отходят не просто на второй — на какой-то очень дальний задний план. Они милые, заставляют улыбаться, даже иногда крайне полезны как функции (найти, украсть, сбежать), — но их экранное время крайне коротко, что, безусловно, огорчает.

Криденс узнает правду о себе: его история будет наполнена темными пророчествами и даже отсылкой к «Титанику» (почему бы и нет?). Тина, Ньют и Якоб останутся вместе. Куинни… удивит вас еще больше.

Фанатам вселенной Волшебного мира фильм точно понравится: он полон отсылок, знакомых имен, семейных перипетий и фансервиса, но как автономному произведению ему не хватает истории. Он словно промежуточное звено между уютным мирным временем и ужасом надвигающегося мрака. Все идет своим чередом к неотвратимой развязке. Только когда нам показывают флэшбэки из Хогвартса, мы видим привычные красочные пейзажи — последний кусочек защищенного дома промелькнет перед вашими глазами вместе с узнаваемой мелодией. Детство кончается, начинается взрослая жизнь: и даже в той жизни, где есть волшебные палочки, нюхлеры и домовые эльфы, найдется место для предательства, страха, смерти и общего блага.

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