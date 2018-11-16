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Звезда «Черной Пантеры» сыграл на барабанах в память о Стэне Ли

Культура

Чедвик Боузман опубликовал видео на своей странице в Twitter

Лос-Анджелес, США, 16 ноября 2018, 12:17 — REGNUM  Чедвик Боузман выпустил видео, в котором показано, как он играет на африканских барабанах. Актер, режиссёр и сценарист пояснил, что он посвятил его выступление памяти Стэна Ли, создателя Черной Пантеры. Боузман опубликовал видео 16 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/chadwickboseman/status/1063148147705294848

«Я знаю, как сильно ты любил Джоан (покойная жена Стэна Ли — ИА REGNUM ). Единственный способ отправить вас домой — это отпраздновать», — такой комментарий Боузман оставил под видео.

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Напомним, Стэн Ли ушел из жизни 12 ноября 2018 года. Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что его дочь рассказала: в последние годы они с отцом работали над созданием его последнего персонажа. Он получил название Человек-грязь (Dirt Man).

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