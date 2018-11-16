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Иркутская область оказалась самым читающим регионом в стране

Культура

Она победила во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион — 2018»

Иркутская область оказалась самым читающим регионом в стране
Пьера-Огюста Ренуара. Молодая женщина читает книгу. 1876

Санкт-Петербург, 16 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума подведены итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион — 2018». Победителем признана Иркутская область. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на торжественном вручении наград подчеркнул, что жюри учитывало не только усилия власти в деле распространения книги в регионе, но и различные общественные проекты, призванные стимулировать интерес людей к серьезному чтению. Одним из выгодно отличающих Иркутскую область признаков стало то, что это единственный регион, где после распада Советского Союза увеличилось число книжных магазинов.

В числе лауреатов также вошли Волгоградская, Московская и Ленинградская области.

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Культурная хроника
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