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Sony объяснила, почему не будет участвовать в выставке E3 2019

Культура

Компания намерена сконцентрироваться на других мероприятиях

Сан-Матео, США, 16 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Sony решила не участвовать в выставке E3 2019, вице-президент компании по связям с общественностью Дженнифер Кларк заявила, что SIE (Sony Interactive Entertainment) не будет подавать заявку на участие в выставке или проводить пресс-конференцию по её поводу. Об этом 15 ноября сообщил портал Collider.

При этом компания заявила, что она намерена сконцентрироваться на других мероприятиях, тем более, что в 2019 году она выпустит новые части её самых знаковых игр. В своём заявлении Sony также отметила, что она изучает новые возможности по привлечению аудитории.

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Напомним, ранее компания заявила о том, что не будет проводить в 2019 году собственный турнир PlayStation Experience (PSX). Глава SIE Шон Лайден пояснил: несмотря на то, что компания уже выпустила игру Spider-Man, а в 2019 году выйдут Dreams и Days Gone, этих игр недостаточно для того, чтобы провести полноценный эвент. Он добавил: в компании не хотят, чтобы возникла ситуация, когда при завышенных ожиданиях Sony не смогла бы их удовлетворить.

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