В Санкт-Петербурге открылась выставка кукол «Союзмультфильма»

Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума в галереях Bulthaup и NAMEGALLERY на Большой Конюшенной улице открылась выставка кукол «Союзмультфильма». Она приурочена к 65-летию кукольного объединения киностудии. В экспозиции знаменитые Чебурашка и крокодил Гена, герои «38 попугаев» и «Варежки», Козленок, который умел считать до десяти, и другие персонажи, на которых воспитывались поколения детей в стране.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Соащева подчеркнула на открытии, что к сожалению, искусство кукольной анимации все более утрачивается, так как это невероятно трудоемкое и затратное производство. В этой связи можно считать настоящим событием окончание работ и выход на экраны сложнейшего произведения «Гофманиада», над которым многие годы трудился большой коллектив. Куклы из этой картины впервые выставлены для обзора. Также надо отметить экранизацию стихотворения Осипа Мандельштама «Два трамвая» и фильм о пластилиновых границах мира «Белоснежье».