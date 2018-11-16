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В Санкт-Петербурге проходит выставка «Жажда античности»

Культура

Она открылась в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума

Санкт-Петербург, 16 ноября 2018, 10:22 — REGNUM  В парадных залах музея при Академии художеств в Санкт-Петербурге открылась выставка «Жажда античности». Она проходит в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

На экспозиции представлены 200 графических листов и архитектурных моделей, которые, по мысли организаторов, должны продемонстрировать посетителям эволюцию художественного взгляда на древнеримские и древнегреческие памятники.

Так, в рамках выставки впервые публике будут показаны уникальные пробковые модели важнейших памятников Древней Греции и Рима, созданные итальянскими мастерами в 1770-е годы, и коллекция античных ведут художника Шарля-Луи Клериссо (1721−1820 гг.).

Автор проекта — архитектор, график, преподаватель Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской Академии Художеств Максим Атаянц, объединив в экспозиции работы из собрания музея при Академии художеств, собственную коллекцию графики европейских мастеров XVIII—XIX века и свои работы, выполненные в последние 30 лет, сумел создать интересный выставочный нарратив, который сам он определил как вечную красоту.

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Культурная хроника
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