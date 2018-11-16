В Санкт-Петербурге проходит выставка «Жажда античности»

Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM В парадных залах музея при Академии художеств в Санкт-Петербурге открылась выставка «Жажда античности». Она проходит в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

На экспозиции представлены 200 графических листов и архитектурных моделей, которые, по мысли организаторов, должны продемонстрировать посетителям эволюцию художественного взгляда на древнеримские и древнегреческие памятники.

Так, в рамках выставки впервые публике будут показаны уникальные пробковые модели важнейших памятников Древней Греции и Рима, созданные итальянскими мастерами в 1770-е годы, и коллекция античных ведут художника Шарля-Луи Клериссо (1721−1820 гг.).