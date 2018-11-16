Москва,
16 ноября 2018, 10:06 — REGNUM 16 ноября в Музеях Московского Кремля IV состоится первый концерт Международного фестиваля «Посольские дары». В этом году он приурочен к выставке «Bvlgari. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». Соответственно, в 2018 году на всех трех концертах, которые пройдут в залах Оружейной палаты, прозвучит итальянская музыка. На первом представлении «Голос скрипки Гварнери. Под знаком Паганини» прозвучит скрипичная музыка
В Музеях Московского Кремля открывается фестиваль «Посольские дары»
Концерты пройдут в залах Оружейной палаты
Москва,
16 ноября 2018, 10:06 — REGNUM 16 ноября в Музеях Московского Кремля IV состоится первый концерт Международного фестиваля «Посольские дары». В этом году он приурочен к выставке «Bvlgari. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». Соответственно, в 2018 году на всех трех концертах, которые пройдут в залах Оружейной палаты, прозвучит итальянская музыка. На первом представлении «Голос скрипки Гварнери. Под знаком Паганини» прозвучит скрипичная музыка
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