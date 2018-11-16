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В Музеях Московского Кремля открывается фестиваль «Посольские дары»

Культура

Концерты пройдут в залах Оружейной палаты

Москва, 16 ноября 2018, 10:06 — REGNUM  16 ноября в Музеях Московского Кремля IV состоится первый концерт Международного фестиваля «Посольские дары». В этом году он приурочен к выставке «Bvlgari. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». Соответственно, в 2018 году на всех трех концертах, которые пройдут в залах Оружейной палаты, прозвучит итальянская музыка. На первом представлении «Голос скрипки Гварнери. Под знаком Паганини» прозвучит скрипичная музыка XVII—XX столетий в исполнении Павла Седова, который и будет играть на инструменте работы великого мастера Андреа Гварнери. 20 ноября состоится концерт «Барокко в Италии», посвященный итальянской опере XVIII века. Выступит камерный ансамбль Musica Viva под руководством Александр Рудина, солисты оперных трупп столицы. Заключительный вечер посвящен замечательной музыке итальянского кино. В исполнении ансамбля «Мелодия» прозвучат произведения Нино Роты, Эннио Морриконе, Никола Пьовани.

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Культурная хроника
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