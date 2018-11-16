«Меценатом года» стала глава «Группа компаний ТРИО» Евгения Уваркина

Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM В рамках VII Международного культурного форума состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии «Меценат года». Она была учреждена пять лет назад Министерством культуры РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Меценатом года» объявлена председатель правления «Группа компаний ТРИО» Евгения Уваркина. Министерство высоко оценило ее вклад в развитие социальной и культурой сферы в Липецкой области, в частности в благоустройство скверов и парков, ремонт домов культуры и детских садов, строительство и ремонт храмов. Всего же престижной премией было награждено 11 человек 11 человек в четырех категориях. Ее получили Рафик Папян, Дмитрий Аксёнов, Судзуки Кендзи, Константин Струков, Дмитрий Николаев, Олег Осипович, Илья Чижевский, Николай Горбань, Василий Перевалов, Филарет Гальчев.