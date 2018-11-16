Владелец утерянной ленты Уолта Диснея рассказал о том, как он её получил

Токио, , 09:35 — REGNUM В Японии найден 90-летний короткометражный фильм Уолта Дисней о кролике Освальде, который много лет считался утерянным. Об этом 15 ноября сообщил портал IndieWire.

Картина, созданная в 1928 году получила название Neck «n' Neck, её длительность составляет около двух минут. Издание отмечает, что аниматор создал кролика Освальда в 1927 году, всего за год до того, как Микки Маус превратил самого Диснея и его компанию в самую известную анимационную студию в мире.

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Мультфильм был обнаружен у 84-летнего японца Ясуши Ватанабэ, который купил его на оптовом рынке игрушек в то время, когда ещё учился в старшей школе. Всё это время Ватанабэ не понимал, что является обладателем утерянной ленты Диснея, пока не прочитал книгу Дэвида Боссерта «Освальд Счастливый Кролик: поиск утерянных мультфильмов Диснея».

Напомним, 21 ноября 2018 года в США пройдет премьера нового фильма Disney «Ральф против интернета», который сняли режиссёры Рич Мур, Фил Джонстон, Натан Грено и Мэг ЛеФов. События в нём происходят спустя шесть лет после событий мультфильма «Ральф».

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