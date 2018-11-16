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В Петербурге появится памятник писателю Гранину

Культура

Торжества в честь 100-летия со дня рождения писателя пройдут в 2019 году

Санкт-Петербург, 16 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  Администрация Санкт-Петербурга и Российский книжный союз объединят свои усилия в решении вопроса об установке памятника писателю-фронтовику, почетному гражданину Санкт-Петербурга Даниилу Гранину.

Об этом договорились временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Российского книжного союза Сергей Степашин, сообщила пресс-служба Смольного.

Сергей Степашин возглавляет организационный комитет по подготовке к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. 100-летие писателя будет отмечаться в 2019 году.

Стало известно, что 9 февраля 2019 года в Санкт-Петербургской государственной консерватории состоится вечер памяти писателя. Также в следующем году в Центральном районе Санкт-Петербурга появится сквер имени Даниила Гранина, а на стене дома №8 на Малой Посадской улице, где жил писатель все последние годы, установят мемориальную доску.

Как напоминает ИА REGNUM, в Петербурге действует региональный закон, по которому установка мемориальной доски почетному гражданину Санкт-Петербурга возможна только по истечении пяти лет со дня его смерти. Но в исключительных случаях установка мемориальной доски возможна и раньше этого срока. В Петербурге посчитали, что увековечение памяти писателя-фронтовика Даниила Гранина — как раз такой исключительный случай.

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Напомним, писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. В 2019 году исполнится 100 лет со дня его рождения. Подписан Указ президента о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина и увековечении его памяти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге «досрочно» установят мемориальную доску Даниилу Гранину

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