Джеймс Кэмерон объявил об окончании съемок фильмов «Аватар 2» и «Аватар 3»

Лос-Анджелес, США, , 08:53 — REGNUM Основные съемки фильмов «Аватар 2» и «Аватар 3» окончены, заявил режиссёр Джеймс Кэмерон. Об этом 15 ноября сообщил портал Cinema Blend.

«Сегодня мы снимаем трюковые сцены, но наш основной актёрский состав закончил работу. Сэм (Уортингтон — ИА REGNUM ), Зои (Салдана — ИА REGNUM ), Стивен Ланг, Кейт Уинслет — они уже закончили, но они просто невероятно выступили, и я не могу описать, насколько я горжусь тем, что делал в этих фильмах», — сказал Кэмерон журналистам.

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Напомним, ожидается, что премьера второй части фильма «Аватар» пройдет в России 17 декабря 20 20 года. Над созданием сценария картины Кэмерон работал совместно с Джошем Фридманом и Шейном Салерно.

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