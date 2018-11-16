В Москве отреставрируют музей-квартиру Аполлинария Васнецова

Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве начнется реставрация мемориального музея-квартиры художника Аполлинария Васнецова. В этой квартире художник жил и работал в 1904—1933 годы, сообщается на портале мэра Москвы.

Музей-квартира и дом, в котором он находится, входит в число объектов культурного наследия федерального значения. В нем хранится около 200 картин Аполлинария Васнецова и свыше 1 тыс. графических рисунков и этюдов, а также личные вещи и книги художника.

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов пояснил, что перед разработкой проекта реставрации специалисты оценят состояние музея-квартиры, сделают опись мебели и предметов интерьера. Исторический облик помещений будет воссоздаваться по архивным фото и документам

Мемориальный музей-квартира художника Аполлинария Васнецова расположен по адресу: Фурманный переулок, дом 6, квартиры 21 и 22. Аполлинарий Васнецов — брат Виктора Васнецова является авторома картин «Иван-царевич на Сером Волке», «Богатыри» и «Аленушка».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объектом культурного наследия признаны: жилой дом Крашенинниковых по адресу Кожевническая улица 20 и Доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке, дом 2а.

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