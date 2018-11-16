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Картину Дэвида Хокни «Портрет художника» продали за рекордные $90,3 млн

Культура

Так дорого ещё не оценивалось полотно ни одного из ныне живущих художников

Нью-Йорк, США, 16 ноября 2018, 08:02 — REGNUM  Картина британского художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» ушла с молотка за $90,3 млн. Торги состоялись накануне, 15 ноября, в Нью-Йорке и были организованы аукционным домом Christie's. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

https://twitter.com/ChristiesInc/status/1063233854754955264

Сумма, которую новый владелец отдал за шедевр, оказалась в пять раз выше первоначальной (была оценена в $18 млн) и стала рекордной для ныне живущего художника. Предыдущий рекорд был установлен американским художником Джеффом Кунсом в 2013 году. Тогда его скульптура «Собака из воздушных шариков» принесла организаторам аукциона $58,4 млн.

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Картина, созданная нейросетью, ушла с молотка за $432 тысячи

«Портрет художника» был написан для выставки в Нью-Йорке в 1972 году. Картина сочетает в себе два самых знаменитых мотива художника — бассейн и двойной портрет. На картине изображены двое мужчин: один находится у края бассейна, другой — под водой.

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