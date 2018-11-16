Пятница, 16 Ноября 2018 года
07:43:17 МСК

Новосибирская область в числе регионов-лидеров по темпам развития культуры

Культура

Регион вошёл в ТОП-10 и занял второе место в подготовленном министерством культуры РФ рейтинге

Новосибирск, 16 ноября 2018, 06:45 — REGNUM  Новосибирская область вошла в ТОП-10 и заняла второе место в подготовленном министерством культуры России рейтинге регионов-лидеров развития культуры. Информация была озвучена накануне, 15 ноября, на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Свидетельство министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову вручила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова», — уточнили в обладминистрации.

Отмечается, что вручение свидетельств состоялось на Координационном совете по культуре при министерстве культуры РФ, проходящем в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить