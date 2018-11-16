Новосибирская область в числе регионов-лидеров по темпам развития культуры

Новосибирск, , 06:45 — REGNUM Новосибирская область вошла в ТОП-10 и заняла второе место в подготовленном министерством культуры России рейтинге регионов-лидеров развития культуры. Информация была озвучена накануне, 15 ноября, на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Свидетельство министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову вручила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова», — уточнили в обладминистрации.

Отмечается, что вручение свидетельств состоялось на Координационном совете по культуре при министерстве культуры РФ, проходящем в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.