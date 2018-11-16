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Покупатель картины Бэнкси решил закрасить полотно

Культура

А потом продать подороже

Вашингтон, 16 ноября 2018, 01:12 — REGNUM  Американский художник Рон Инглиш, купивший работу уличного художника Бэнкси «Рабский труд», намерен закрасить полотно белой краской, сообщает CNN.

Сообщается, что Инглиш приобрел картину за $730 тыс. Свое намерение закрасить полотно он объяснил протестом против коммерциализации уличного искусства. Инглиш считает, что такие картины не должны продаваться. В дальнейшем художник собирается продолжить выкупать такие картины и закрашивать их.

Однако после закрашивания картины Бэнкси Инглиш намерен продать ее уже за $1 млн.

Напомним, картина «Рабский труд» впервые появилась на стене одного из лондонских магазинов в 2012 году. Через год ее вырезали из стены для дальнейшей продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на аукционе была продана картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за $1,4 млн. Сразу после продажи картина самоуничтожилась, пройдя через шредер, встроенный в рамку.

Читайте ранее в этом сюжете: Ожидания СМИ не оправдались: аукцион Бэнкси в Париже прошел спокойно

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