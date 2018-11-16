«Страдающее Средневековье» получило премию «Просветитель»

Москва, , 00:44 — REGNUM Лауреатом литературной премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки» стала книга «Страдающее Средневековье» коллектива авторов Сергея Зотова, Михаила Майзульса и Дильшат Харман.

«Страдающее Средневековье» также получила приз по итогам читательского голосования вместе с работой Алексея Савватеева «Математика для гуманитариев. Живые лекции». В номинации «Точные и естественные науки» приз получила книга Сергея Ястребова «От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни».

Напомним, премия «Просветитель» была создана в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия». Премия была учреждена с целью привлечь внимание современных читателей к научно-популярному и просветительскому жанру, а также поощрить авторов, работающих на ниве просветительства.