Реальные супергерои: вышел новый трейлер фильма М. Найт Шьямалана «Стекло»

Лос-Анджелес, США, , 00:32 — REGNUM В сети появился новый трейлер фильма режиссёра М. Найт Шьямалана «Стекло», который является продолжением фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». Ролик был опубликован 15 ноября на портале Screen Rant.

«Я хочу верить в реальных супергероев», — говорит в одном из эпизодов трейлера Дэвиду Данну (Брюс Уиллис) доктор Элли Стейпл (Сара Полсон). Новый ролик даёт зрителям понять, что Данн сойдется в смертельной схватке с Кевином Крамбом (Джеймс Макэвой) в личине Зверя. Что касается Элайджи Прайса (Сэмюэл Л. Джексон), известного как Мистер Стекло, то он пока что остаётся в тени.

Читайте также: Мир может увидеть третью часть фильма «Охотники за привидениями»

Напомним, премьера картины в России пройдёт 24 января 2019 года. Зрители также смогут вновь увидеть на экране Кейси Кук — героиню из фильма «Сплит», роль которой исполнила актриса Аня Тейлор-Джой.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети появилась информация о сюжете фильма «Чужой: пробуждение»