Пятница, 16 Ноября 2018 года
01:24:19 МСК

В Марий Эл проходит XII фестиваль театров финно-угорских народов

Культура

Мероприятие проводится с 1992 года

В Марий Эл проходит XII фестиваль театров финно-угорских народов
Иллюстрация: Shketan.ru
Сцена из спектакля по пьесе А. Островского «Снегурочка». Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана

Йошкар-Ола, 16 ноября 2018, 00:21 — REGNUM  В Марий Эл открылся XII Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул». С приветствием от имени главы республики Александра Евстифеева к участникам торжественной церемонии обратился первый вице-премьер региона Александр Васютин, также он зачитал поздравления председателя Ассоциации финно-угорских народов России Петра Тултаева (глава Саранска, Мордовия), сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры, печати и по делам национальностей региона.

Фестиваль будет проходить на площадке Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана и завершится 18 ноября. Тема фестиваля в этом году «Финно-угорская драматургия. Жанр комедия». На марийской сцене свои постановки представят 10 театров.

Первыми на сцену вышли артисты Марийского театра юного зрителя с комедией по рассказам классика марийской литературы М. Шкетана «Эх, илышет, шеремет…» («Эх, ты, жизнь наша…»). Театр Шкетана гостям и жюри фестиваля представил спектакль по пьесе А. Островского «Снегурочка» «Кӧ кечым пӧртылта?».

Завершит фестиваль рок-опера, которую также представит театр Шкетана, «Вий — АР — МЕ» («Биармия»).

В состав жюри фестиваля вошли театральные деятели из Башкирии, Татарии, Калмыкии, Марий Эл, Финляндии и Москвы. По итогам фестиваля будет отмечены лучшие режиссерские работы, работы художников, сценографов, актеров в различных номинациях.

Фестиваль впервые прошел в 1992 году в Ижевске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе марийского театра. Мероприятие каждый раз объединяет театры карел, коми-зырян, коми-пермяков, луговых и горных марийцев, мордвы, удмуртов, обско-угорских народов, а также ряд театральных коллективов из Венгрии, Финляндии и Эстонии, представляющих театральное искусство финно-угров, проживающих за рубежом. В 1994 году фестиваль прозодил в финском городе Нурмесе, а с 1997 года Йошкар-Ола стал постоянно принимать финно-угорские театры. Название «Майатул», что в переводе с марийского означает «Огонь, сберегаемый в очаге», также появилось только в 1997 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить