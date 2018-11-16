В Марий Эл проходит XII фестиваль театров финно-угорских народов

Йошкар-Ола, , 00:21 — REGNUM В Марий Эл открылся XII Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул». С приветствием от имени главы республики Александра Евстифеева к участникам торжественной церемонии обратился первый вице-премьер региона Александр Васютин, также он зачитал поздравления председателя Ассоциации финно-угорских народов России Петра Тултаева (глава Саранска, Мордовия), сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры, печати и по делам национальностей региона.

Фестиваль будет проходить на площадке Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана и завершится 18 ноября. Тема фестиваля в этом году «Финно-угорская драматургия. Жанр комедия». На марийской сцене свои постановки представят 10 театров.

Первыми на сцену вышли артисты Марийского театра юного зрителя с комедией по рассказам классика марийской литературы М. Шкетана «Эх, илышет, шеремет…» («Эх, ты, жизнь наша…»). Театр Шкетана гостям и жюри фестиваля представил спектакль по пьесе А. Островского «Снегурочка» «Кӧ кечым пӧртылта?».

Завершит фестиваль рок-опера, которую также представит театр Шкетана, «Вий — АР — МЕ» («Биармия»).

В состав жюри фестиваля вошли театральные деятели из Башкирии, Татарии, Калмыкии, Марий Эл, Финляндии и Москвы. По итогам фестиваля будет отмечены лучшие режиссерские работы, работы художников, сценографов, актеров в различных номинациях.

Фестиваль впервые прошел в 1992 году в Ижевске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе марийского театра. Мероприятие каждый раз объединяет театры карел, коми-зырян, коми-пермяков, луговых и горных марийцев, мордвы, удмуртов, обско-угорских народов, а также ряд театральных коллективов из Венгрии, Финляндии и Эстонии, представляющих театральное искусство финно-угров, проживающих за рубежом. В 1994 году фестиваль прозодил в финском городе Нурмесе, а с 1997 года Йошкар-Ола стал постоянно принимать финно-угорские театры. Название «Майатул», что в переводе с марийского означает «Огонь, сберегаемый в очаге», также появилось только в 1997 году.