В сети появилась информация о сюжете фильма «Чужой: пробуждение»

Лос-Анджелес, США, 15 ноября 2018, 23:46 — REGNUM События фильма «Чужой: пробуждение» (Alien: Awakening), возможно, будут происходить на планете LV-426 сразу после событий фильма «Чужой: завет». Об этом 15 ноября сообщил портал Digital Spy.
Согласно сообщениям инсайдеров, сценарий писателя Джона Логана предполагает, что зрители вновь увидят представителей вида инженеров, в отношении которого андроид Дэвид совершил акт геноцида. Сам Ридли Скотт ранее в интервью говорил, что в следующем фильме события будут происходить на планете.
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Предполагается, что это будет планета LV-426, на которой в первом «Чужом» астронавты нашли яйца с лицехватами. Впрочем, издание отмечает, что выход нового фильма франшизы сейчас под вопросом: поклонники вселенной достаточно плохо приняли последнюю картину.
Напомним, фильм «Чужой: завет» при бюджете $97 млн смог собрать в США лишь около $94 млн, сумма общемировых сборов картины составила около $240 млн.
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