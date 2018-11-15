Мир может увидеть третью часть фильма «Охотники за привидениями»

Лос-Анджелес, США, , 23:14 — REGNUM Актер, режиссёр и сценарист Дэн Эйкройд рассказал в интервью журналистам, что прямо сейчас идет работа над созданием сценария для третьей части фильма «Охотники за привидениями». Об этом сообщил портал Screen Rant.

Эйкройд добавил: он считает, что создателям картины удасться убедить Билла Мюррея поучаствовать в проекте. Издание отмечает, что его реализация постоянно сталкивалась с трудностями именно из-за того, что Мюррей отказывался сниматься. Поэтому, достаточно трудно сегодня поверить в то, что возможно появление полноценного продолжения, тем более, что Гарольд Рамис, сыгравший в оригинальной картине Игона Спенглера, ушел из жизни в феврале 2014 года.

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Напомним, в 2016 году вышел фильм «Охотники за привидениями», главные роли в котором сыграли актрисы Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт Маккиннон и Крис Хемсворт. Фильм был достаточно холодно встречен фанатами, в США он смог собрать лишь около $128 при бюджете $144 млн.

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