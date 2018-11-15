Заповедная Россия – ради природы или чиновников?

Михаил Пустовой, , 22:08 — REGNUM

В этом фильме всего понемногу — есть глухое Забайкалье и кипящие гейзеры Камчатки, а также облепленные скалолазами скалы у Енисея. И даже слишком людное Подмосковье. В картине «Заповедный век» много персонажей, включая одного министра, но ее сюжетная повестка вертится вокруг зверей: юркого соболя, грациозного леопарда и мохнатых зубров. Трудное советское прошлое, а коммунисты, не скрывая, вели войну с природой, здесь критикуется, но парадоксальная политика настоящего, когда людей зачастую не подпускают к лесу и горам, остается вне обсуждения. Павел Полуйчик подготовил короткометражное кино к столетнему юбилею первого в России заповедника. Посмотрим.

Местность, где расположен Баргузинский заповедник, обычная для восточных берегов озера-моря по имени Байкал. Тайга, болотца и красивые горы. Но в лесах живет много соболя. Зверька, чей мех популярен у жеманных горожан, чуть не прикончили до последней особи русские и бурятские промысловики — две шкурки и охотник был при деньгах. Из-за этого на карте страны, которая вскоре сменила название, появился заповедный мир; и соболь дожил до наших дней. Другой известный заповедник основали в 1925 году: красноярцы решили оградить свои Столбы — скальные останцы. В итоге, там не карьер, а полигон для скалолазов и тех, кто готовит себя к большим горам.

Цитата из к/ф «Заповедный век». реж Павел Полуйчик. 2017. Россия Инспектор Баргузинского заповедника Цитата из к/ф «Заповедный век». реж Павел Полуйчик. 2017. Россия

«Заповедный мир» на протяжении 25 минут эфира переносит зрителя из одного региона России в другой, часто заглядывая в Кроноцкий заповедник, с его огромным поголовьем медведей, объедающихся красной рыбой, и возвращает вновь на Байкал. Этот фильм технично снят, но пластмассово срежиссирован — диалоги госслужащих предсказуемы, а постановочные сцены бросаются в глаза. Чуть эмоций и вшитые субтитры на английском языке. Обычный продукт федерального телевидения — калейдоскоп из сюжетов и отсутствие ощущения сопричастности с происходящим.

На протяжении просмотра не покидает ощущение, что в фильме что-то потемкинское. Сергей Донской с улыбкой рассказывает о том, что заповедники у нас уникальны — с жесткой охраной. От народа, так понимать? Например, есть Южно-Уральский заповедник — там ловят редких туристов и запрещают людям, выселенным с его территории, посещать могилы предков. И одновременно военные уничтожают местную природу, констатирует Борис Прохоров в краеведческой книге «К вершинам Южного Урала». О пьяных инспекторах, поборах, притеснениях поселенцев, чьи деревни окружены землями заповедников, и привилегиях для богатых браконьеров Павел Полуйчик искать сюжета не стал. Так что «Заповедный век», кажется, будет интересен людям, у которых знакомство с природой ограничивается неспешными прогулками по городским паркам.

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