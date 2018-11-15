Из России с любовью: фотовыставка Олега Кугаева

Пиза, Италия, , 18:19 — REGNUM В почётном консульстве российской федерации в Пизе (Италия) пройдёт открытие фотовыставки «Пределы» фотографа Олега Кугаева:

«Моей главной целью в Италии было рассказать и показать именно про ту Россию, в которой я живу, которую вижу и люблю. Фотовыставка «Пределы» — это фотографии о природе на границах России, в которой бывает очень холодно и очень жарко, мокро, опасно и… очень спокойно. Люди научились не только выживать в этих условиях, но и ценить красоту этих мест.»

На выставке представлены фотографии животных и пейзажей Горного Алтая и Камчатки.

Смотрите галерею к статье