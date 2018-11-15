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Из России с любовью: фотовыставка Олега Кугаева

Культура

Для итальянцев открылась выставка российского фотографа-путешественника

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Из России с любовью: фотовыставка Олега Кугаева
© Олег Кугаев
Камчатка

Пиза, Италия, 15 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  В почётном консульстве российской федерации в Пизе (Италия) пройдёт открытие фотовыставки «Пределы» фотографа Олега Кугаева:

«Моей главной целью в Италии было рассказать и показать именно про ту Россию, в которой я живу, которую вижу и люблю. Фотовыставка «Пределы» — это фотографии о природе на границах России, в которой бывает очень холодно и очень жарко, мокро, опасно и… очень спокойно. Люди научились не только выживать в этих условиях, но и ценить красоту этих мест.»

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Водопад «Опасный». Камчатка
© Олег Кугаев
Водопад «Опасный». Камчатка

На выставке представлены фотографии животных и пейзажей Горного Алтая и Камчатки.

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Водопад «Девичьи слёзы». Горный Алтай
© Олег Кугаев
Водопад «Девичьи слёзы». Горный Алтай
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Горный Алтай, Кош-Агачский район
© Олег Кугаев
Горный Алтай, Кош-Агачский район
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«Денисовская пещера». Горный Алтай
© Олег Кугаев
«Денисовская пещера». Горный Алтай
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Сайлюгемский национальный парк. Горный Алтай
© Олег Кугаев
Сайлюгемский национальный парк. Горный Алтай

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