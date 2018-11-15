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В Йемене подсчитали количество разрушенных войной памятников археологии

Культура

«Значительный ущерб» нанесен 34 археологическим объектам

Сана, 15 ноября 2018, 17:04 — REGNUM  Йеменская правозащитная организация «Маватана» подсчитала количество разрушенных в ходе гражданской войны памятников истории и археологии, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно докладу правозащитников, озаглавленному «Деградация истории», за четыре года войны в Йемене был нанесен «значительный ущерб» 34 археологическим объектам.

Доклад основан на свидетельствах 75 историков и археологов, работавших на раскопках и исторических объектах в Йемене.

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