В Йемене подсчитали количество разрушенных войной памятников археологии

Сана, , 17:04 — REGNUM Йеменская правозащитная организация «Маватана» подсчитала количество разрушенных в ходе гражданской войны памятников истории и археологии, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно докладу правозащитников, озаглавленному «Деградация истории», за четыре года войны в Йемене был нанесен «значительный ущерб» 34 археологическим объектам.

Доклад основан на свидетельствах 75 историков и археологов, работавших на раскопках и исторических объектах в Йемене.

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