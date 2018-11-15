Мединский готов ужесточить экспертизу проектов в Фонде кино

Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Экспертиза кинопроектов, получающих государственное финансирование через Фонд кино, будет ужесточаться. Об этом заявил 15 ноября министр культуры Владимир Мединский на Международном культурном форуме в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Возможность введения цензуры на телевидении, в кино и в интернете Мединский обсудил со слушателями своей лекции в рамках форума. Так, из зала прозвучало пожелание о том, чтобы Минкультуры повлияло на содержание программ отечественного ТВ, из-за которых у зрителей едва ли не развиваются психические и психологические проблемы.

Однако Мединский подчеркнул, что не может влиять на содержание телеэфира. «Цензура запрещена. У нас была цензура с вами долгое время. Государство это не спасло. Никак», — сказал он.

К тому же, добавил чиновник, телевидение министерству культуры вообще не подчиняется, так что никаких указаний он не может дать ни государственным, ни частным каналам. Ввести цензуру в интернете невозможно физически, как бы ни хотелось, добавил министр культуры.

«Если вы ограничите показ чего-либо на ТВ, вы детей не защитите. Не знаю, как у вас, а мои дети телевизор используют только как экран для интернета. А в интернете цензура технически невозможна при всем желании», — объявил он.

Владимир Мединский подчеркнул, что единственный способ, каким его ведомство пытается влиять на контент, это непредоставление каким-то нежелательным проектам государственного финансирования.

«Если вы найдете проект, профинансированный министерством культуры, который ведет к нравственной деградации, на ваш взгляд, я со всей серьезностью займусь этим вопросом. Мы делаем всё возможное, чтобы подобного рода продукты господдержки не получали», — заявил Мединский.

Заметим, некоторые кинопроекты, которые получают госфинансирование через Фонд кино, имели очень спорные оценки критиков. Так, вышедший недавно фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» по сценарию Маргариты Симоньян получил множество разгромных отзывов, а в 2017 году сам Мединский назвал «творческой неудачей» фильм студии Тимура Бекмамбетова «Взломать блогеров», который получил 35 млн рублей из бюджета, но даже техническое его качество вызывало вопросы о целевом назначении этих средств.

«В Фонде кино хорошая экспертиза. Многие проекты, которые Фонд кино поддерживал, были успешными. Но не все. Поэтому экспертизу будем усиливать», — заявил Мединский корреспонденту ИА REGNUM.

Однако содержательную и идеологическую цензуру в Фонде чиновник постарается «не включать».

«Все-таки кино — это искусство, задавать идеологические рамки искусству было бы неправильно. У меня на памяти был один проект, о котором я, изучив его сам, лично, сказал: «Только через мой труп». Это исключение», — сообщил Мединский.

Он не стал называть имя этого проекта, не получившего денег, так как совет Фонда кино поддержал мнение министра.

«Это известный проект, большая компания, большие имена», — намекнул Владимир Мединский.

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