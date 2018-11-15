Ленобласть откроет для туристов маяки на Ладоге и Финском заливе

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:18 — REGNUM Власти Ленинградской области собираются открыть для туристов маяки на побережье Ладожского озера и Финского залива. Первым таким объектом может стать старейший российский маяк Толбухин, который в 2019 году отметит свое 300-летие. Об этом на международном культурном форуме в Петербурге заявил 15 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он уточнил, что власти региона ведут переговоры об открытии маяков с управлением навигации и океанографии Минобороны РФ, при поддержке Русского географического общества.

«Я уверен, что туристские маршруты по карте навигационных сооружений Северо-Запада будут не менее интересны гостям региона, чем исторические крепости Ленинградской области. Этот проект способен представить туристам одновременно и историю, и природные красоты региона», — сказал Александр Дрозденко.

На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти находится 37 маяков: 22 из них — на Балтике, еще порядка 15 маяков и крупных навигационных знаков — на Ладожском озере.

В рамках Культурного форума состоялось открытие фотовыставки Андрея Стрельникова «Маяки Северо-Запада России». Автор снимков обследовал и зафиксировал эти сооружения на берегу Ладожского озера и Балтийского моря.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы Форума: правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.