В российский прокат вышел фильм Веры Глаголевой «Не чужие»

Москва, , 15:58 — REGNUM 15 ноября в российский прокат вышел драматический фильм Веры Глаголевой «Не чужие». К сожалению, эта картина стала последней работой талантливой актрисы и режиссера. Картина снята по известному сценарию Ольги Погодиной. В сюжете рассматривают сложные семейные взаимоотношения, в первую очередь двух сестер. В главных ролях — Санжар Мади, Татьяна Владимирова, Лилия Волкова, Анна Капалева.