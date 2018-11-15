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В российский прокат вышел фильм Веры Глаголевой «Не чужие»

Культура

Картина повествует о взаимоотношениях двух сестер

Москва, 15 ноября 2018, 15:58 — REGNUM  15 ноября в российский прокат вышел драматический фильм Веры Глаголевой «Не чужие». К сожалению, эта картина стала последней работой талантливой актрисы и режиссера. Картина снята по известному сценарию Ольги Погодиной. В сюжете рассматривают сложные семейные взаимоотношения, в первую очередь двух сестер. В главных ролях — Санжар Мади, Татьяна Владимирова, Лилия Волкова, Анна Капалева.

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Культурная хроника
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