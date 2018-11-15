Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 15:31 — REGNUM Государственный академический Большой театр России в Москве и Метрополитен-опера в Нью-Йорке намерены представить 2021−2022 годах в двух городах совместные постановки. Об этом заявил журналистам на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме генеральный директор Большого театра Владимир Урин. По его словам, труппы двух прославленных театров должны в ближайшее время приступить к работе над операми Джузеппе Верди «Аида», Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» и «Саломея» Рихарда Штрауса. Премьера «Аиды» состоится в Нью-Йорке, два других спектакля будет впервые показаны в Москве. Для участия в проекте будут приглашены многие звезды оперной сцены, в том числе знаменитая дива Анна Нетребко.
Большой театр и Метрополитен-опера готовят совместные спектакли
Они пройдут на знаменитых сценах в 2021-2022 годах
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