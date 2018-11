Вместе с аниме-полнометражкой «Дораэмон» выйдет игра для Nintendo Switch

Токио, , 15:24 — REGNUM Вместе с полнометражкой «Дораэмон. Фильм: Хроники исследования луны» (Doraemon the Movie: Chronicle of the Moon Exploration) выйдет игра для консоли Nintendo Switch. Об этом 15 ноября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1062970971148206080

Выход 39-й картины франшизы на большие экраны запланирован на 1 марта 2019 года, а игра поступит в продажу 28 февраля. Она будет выполнена в жанре приключений (adventure). В роли издателя выступит компания FuRyu.

Читайте также: Sony решила закрыть несколько серверов Playstation 3

Напомним, снимать картину будет режиссёр Синносукэ Якува, отмечается, что это будет его первая работа, в основу которой ляжет оригинальный сценарий. Первый рекламный ролик будущей картины вышел 15 октября 2017 года на YouTube-канале DoraemonTheMovie.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата премьеры новой аниме-полнометражки «Дораэмон»

Читайте развитие сюжета: Фанаты Nintendo просят уволить главу российского офиса компании