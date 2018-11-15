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РФ продолжит политику расширения «русского присутствия» в списке ЮНЕСКО

Культура

Россия подготовила новых номинантов в перечень объектов всемирного наследия

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 15:20 — REGNUM  Россия подготовила новых номинантов в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и будет продолжать политику расширения своего присутствия в списке. Об этом заявил 15 ноября министр культуры РФ Владимир Мединский на Международном культурном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мединский уточнил, что сейчас Россия занимает девятое место в мире по количеству объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

«Мне кажется, это несправедливо. Мы должны занимать гораздо более высокие позиции», — сказал чиновник.

Среди новых номинантов в наибольшей степени готовности находится заявка по памятникам древнего Пскова, готовятся к заявке исторический центр Гороховца во Владимирской области, Спасо-Преображенский собор и окружающий ландшафт Ярославской области, «Заветы Кенозера» в Архангельской области и комплекс «Башкирский Урал». Одним из последних в список кандидатов на защиту ЮНЕСКО удалось включить остров-град Свияжск в Татарстане.

«Несмотря на те ограничения, которые накладывают на нас включение объектов в список всемирного наследия: если туда попал, больше уже даже гвоздь не вбить. Тем не менее, мы ведем осмысленную, целенаправленную политику по расширению русского присутствия в этом списке. В общем-то, это хорошо для сохранения объектов культурного наследия. Будущие поколения не смогут тоже ничего там испортить, если что», — сказал Владимир Мединский.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы Форума: правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

Добавим, тот факт, что центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников находятся под защитой ЮНЕСКО, помогает градозащитникам выступать против нового строительства и необдуманных реконструкций, угрожающих культурному наследию.

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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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