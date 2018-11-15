От Беглова ждут бесплатных билетов для детей во все музеи Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский рассчитывает, что новое руководство Санкт-Петербурга сделает все городские музеи бесплатными для детей. Об этом он заявил 15 ноября на Международном культурном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Мединского в прошлом году российские музеи посетило рекордные 125 млн человек, федеральные музеи показали рост доходов на 123% с 2012 года, собрав 4,8 млрд рублей.

Самым посещаемым музеем в стране стал Государственный музей-заповедник «Петергоф» с 5 млн гостей, а самым посещаемым театром России — Мариинский, принявший 1,6 млн зрителей за последний год.

Но в сторону Петербурга прозвучала и критика со стороны главы Минкультуры.

«Мы единственная страна в мире, которая гарантирует всем детям до 16 лет бесплатное посещение всех федеральных и почти всех региональных музеев. Есть несколько регионов, где программа на местном уровне не поддерживается. В том числе, Петербург. Мы надеемся, что новое руководство пересмотрит свои подходы и присоединится к программе, как присоединилась в прошлом году Москва», — заявил Мединский.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы Форума: правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.