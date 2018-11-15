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В сети появилось новое видео создателя «Твин Пикс» Дэвида Линча

Культура

Режиссёр впервые представил его на фестивале Festival of Disruption 2018

Вашингтон, 15 ноября 2018, 14:19 — REGNUM  Режиссёр Дэвид Линч выложил в сеть своё новое творение. Ролик длительностью около 13 минут получил название «Голова муравья» (Ant Head). Он был опубликован 14 ноября на YouTube-канале инди-лейбла Sacred Bones Records.

В описании к видео сообщается, что Линч представил его на фестивале Festival of Disruption 2018, который прошел в Лос-Анджелесе в октябре 2018 года. Отмечается, что ролик был выпущен режиссёром в рамках сотрудничества с композитором Анджело Бадаламенти.

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Напомним, на Festival of Disruption был также представлен VR-проект по миру сериалов «Твин Пикс». Над его созданием работали компания Collider Games, телеканал Showtime и сам Дэвид Линч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лос-Анджелесе представят VR-проект по миру «Твин Пикс» Дэвида Линча

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