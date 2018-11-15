Звезда шоу «Элементарно» снимется в фантастическом фильме «Девять жизней»

Лос-Анджелес, США, , 13:26 — REGNUM Актер Джонни Ли Миллер (сериал «Элементарно», картина «На игле»), и рэпер Common примут участие в проекте фильма «Девять жизней», в основу которого ляжет одноимённый рассказ Урсулы Крёбер Ле Гуин. Об этом 14 ноября сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1062712531414745088

Над созданием сценарной адаптации работали Том Басден («Не те парни») и Сири Роднес. Последняя займет должность режиссёра будущей картины. В качестве продюсеров выступят Гэвин Хамфрис («Игольница») и Жозефина Роуз («Спригган»).

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«Девять жизней» рассказывает о двух ученых, живущих на планете Либра под защитным куполом. Им в помощь присылают десять клонов, девять из которых погибают в первые же дни. Клон Каф, оставшийся в живых, переживает за ночь девять приступов.