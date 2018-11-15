В Петербурге руководители СМИ разных стран обсуждают проблемы журналистики

Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума открылась секция «Массовые коммуникации». Руководители средств массовой информации, в том числе главы «России-24», «Эхо Москвы», «Аргументов и фактов», а также медиаэксперты из 11 стран обсуждают проблемы современной журналистики. Одной из самых оживленных дискуссий должна стать тема «Вирус фейка: угроза стабильности современного мира?». На повестке дня и такие вечно злободневные журналистские вопросы, как правдивость информации, ее влияние на общественное мнение, провокационность как основной жанр последнего времени, «перевес» эмоционального сообщения над фактическим и многие другие.