Галкин рассказал о пенсии Аллы Пугачевой

Москва, , 12:44 — REGNUM Эстрадный артист Максим Галкин рассказал, что его супруге, народной артистке СССР Алле Пугачевой, была начислена пенсия в 2 тыс. рублей. Об этом он заявил в эфире программы GazLive на YouТube.

По словам Галкина, указанная сумма даже напугала известную певицу. Также пародист отметил, что десять лет назад у другого известного советского и российского исполнителя, Валерия Леонтьева, была пенсия в 10 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Алла Пугачева посетовала на небольшую пенсию. На свадьбе своего внука Никиты она заявила, что получает с учетом всех доплат 17 тыс. рублей. Артистка пошутила, что «дотянет» до конца года, имея в виду свою помощь семье молодоженов.

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