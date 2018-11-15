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Галкин рассказал о пенсии Аллы Пугачевой

Культура

Пародист отметил, что его супруге, народной артистке СССР Алле Пугачевой, была начислена пенсия в 2 тыс. рублей

Москва, 15 ноября 2018, 12:44 — REGNUM  Эстрадный артист Максим Галкин рассказал, что его супруге, народной артистке СССР Алле Пугачевой, была начислена пенсия в 2 тыс. рублей. Об этом он заявил в эфире программы GazLive на YouТube.

По словам Галкина, указанная сумма даже напугала известную певицу. Также пародист отметил, что десять лет назад у другого известного советского и российского исполнителя, Валерия Леонтьева, была пенсия в 10 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Алла Пугачева посетовала на небольшую пенсию. На свадьбе своего внука Никиты она заявила, что получает с учетом всех доплат 17 тыс. рублей. Артистка пошутила, что «дотянет» до конца года, имея в виду свою помощь семье молодоженов.

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