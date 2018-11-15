Актёры второй части «Фантастических тварей» рассказали о съемках фильма

Лондон, , 12:40 — REGNUM Актёры Джуд Лоу, Кэтрин Уотерсон и Эдди Рэдмэйн, снявшиеся в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», поделилсь с журналистами своими впечатлениями о съёмках картины. Видеоинтервью было опубликовано на YouTube-канале Kinowetter.

Уотерсон и Рэдмэйн отметили, что в очередном фильме по вселенной «Гарри Поттера» снялось очень много новых атёров. Джуд Лоу сказал: для того, чтобы вжиться в роль им приходилось изучать книги Джоан Роулинг, поскольку в них содержалась подробная информация о песронажах, в частности, о жизни Альбуса Дамблдора.

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Напомним, мировая премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» прошла 8 ноября ноября 2018 года. В России зрители могут посмотреть его уже сегодня, 15 ноября 2018 года. Снял картину режиссер Дэвид Йейтс.

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