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Кудрин призвал изменить методы оценки в культуре после дела Серебренникова

Культура

«Сфера культуры – особо чувствительная»

Москва, 15 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  Случай с обвиняемым в хищении бюджетных средств режиссером Кириллом Серебренниковым показывает, что в сфере культуры нужны другие методы оценки, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«У нас все сферы непростые, но сфера культуры — особо чувствительная, — цитирует Кудрина пресс-служба СП. Здесь не подходят такие унитарные методы, как для других отраслей. И случай с Кириллом Серебрениковым это показал».

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По его словам, необходимо подумать над методами оценки, которые были бы адекватными и учитывали риски, системные проблемы и особенности сферы культуры.

«Мы должны помочь деятелем культуры, дать им определенную свободу. Если бы они имели эту свободу, может быть поступили бы иначе», — заключил Кудрин.

Напомним, Кирилл Серебренников является фигурантом по уголовному делу «Седьмой студии» о хищении 133 млн бюджетных средств. Помимо него по делу проходят еще пять человек. Всем им предъявлены обвинения в организации преступной схемы. Министерство культуры РФ требует взыскать похищенные бюджетные деньги в качестве гражданского иска.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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