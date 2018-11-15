Кудрин призвал изменить методы оценки в культуре после дела Серебренникова

Москва, , 12:19 — REGNUM Случай с обвиняемым в хищении бюджетных средств режиссером Кириллом Серебренниковым показывает, что в сфере культуры нужны другие методы оценки, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

— цитирует Кудрина пресс-служба СП.

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«У нас все сферы непростые, но сфера культуры — особо чувствительная,Здесь не подходят такие унитарные методы, как для других отраслей. И случай с Кириллом Серебрениковым это показал».

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По его словам, необходимо подумать над методами оценки, которые были бы адекватными и учитывали риски, системные проблемы и особенности сферы культуры.

«Мы должны помочь деятелем культуры, дать им определенную свободу. Если бы они имели эту свободу, может быть поступили бы иначе», — заключил Кудрин.

Напомним, Кирилл Серебренников является фигурантом по уголовному делу «Седьмой студии» о хищении 133 млн бюджетных средств. Помимо него по делу проходят еще пять человек. Всем им предъявлены обвинения в организации преступной схемы. Министерство культуры РФ требует взыскать похищенные бюджетные деньги в качестве гражданского иска.

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