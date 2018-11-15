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В Петербурге открывается выставка, приуроченная к столетию Музея города

Культура

На ней будет представлены редкие экспонаты из фондов музея

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 12:18 — REGNUM  В Инженерном доме в Санкт-Петербурге отрылась выставка, приуроченная к 100-летию Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Она проходит в рамках VII Международного культурного форума.

В экспозиции представлены редкие более 300 произведений искусства, предметы, вещи из собрания музея. Так посетители смогут увидеть портреты российских императоров, картины Кузьмы Петрова-Водкина, графические листы знаменитых архитекторов Ф. Растрелли и Д. Кваренги, дирижерскую палочку композитора Александра Даргомыжского, ларец для хранения ключей города XVIII века, научные приборы великого физиолога Ивана Павлова и многое другое. Несомненный интерес представляют городские пейзажи известного мариниста Ивана Айвазовского.

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Культурная хроника
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