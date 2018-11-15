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Тим Бёртон и Disney выложили в сеть новый трейлер игрового фильма «Дамбо»

Культура

Он расскажет о приключениях слонёнка, который научился летать

Лос-Анджелес, США, 15 ноября 2018, 11:55 — REGNUM  Walt Disney Pictures и режиссёр Тим Бертон выпустили трейлер фильма «Дамбо», в основу которого легла классическая анимационная лента 1941 года. Ролик был опубликован 14 ноября на YouTube-канале кинокомпании.

Главные роли в фильме исполнили актеры Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДэВито, Ева Грин и Алан Аркин. Сценарий к нему написал Эрен Крюгер. Новая картина, как и классический мультфильм Disney расскажет о приключениях слонёнка, который научился летать.

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Напомним, мировая премьера «Дамбо» запланирована на 27 марта 2019 года. Ожидается, что в российских кинотеатрах фильм покажут 28 марта 2019 года. Первый трейлер киноадаптации вышел в июне 2018 года.

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