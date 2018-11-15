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На Петербургском культурном форуме обсуждают будущее музыкальных фестивалей

Культура

Стороны договариваются о сотрудничестве в организации и проведении международных музыкальных форумов

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  15 ноября в Санкт-Петербурге в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума проходит встреча «Фестиваль фестивалей». На ней руководители ведущих музыкальных фестивалей обсуждают вопросы взаимодействия в создании престижных международных смотров. Как считают представители индустрии из Бельгии, Великобритании, Гонконга, Дании, Италии, Китая, России и Южной Кореи, для полноценного развития фестивального движения в том или ином городе, необходим симбиоз заинтересованности в форуме властей и жителей этого региона и самих музыкантов. Ожидается, что по результатам переговоров будет заключен ряд контрактов.

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Культурная хроника
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