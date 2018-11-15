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Режиссёр «Человека-паука» отказывался давать эпизодическую роль Стэну Ли

Культура

Сэм Рэйми считал, что у легендарного создателя комиксов нет способностей к актерской игре

Лос-Анджелес, США, 15 ноября 2018, 10:00 — REGNUM  Режиссёр Сэм Рэйми признался журналистам: изначально он не хотел, чтобы Стэн Ли снимался в эпизодической роли в фильме «Человек-паук» 2002 года. Об этом 14 ноября сообщил портал Screen Rant.

Идея появления Стэна Ли в фильме принадлежала главе Marvel Ави Араду. Когда он озвучил её режиссёру, создатель трилогии про Человека-паука сказал: он знаком с Ли и знает, что тот не способен быть актёром. Тогда он добавил: это все равно, что заставить Шекспира играть Макбета.

«Теперь это одни из моих любимых моментов в фильмах», — признался в интервью Рэйми.

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Напомним, в фильме «Человек-паук» Стэн Ли спасает маленького ребёнка от падающих обломков здания, а в фильме «Человек-паук 2» он спасает от них женщину. В третьей части фильма у него была более серьёзная роль — в диалоге с Питером Паркером он произнес мотивирующие слова.

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