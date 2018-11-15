Актёр из «Джона Уика» снимется в фильме «Годзила против Конга»

Лос-Анджелес, США, , 09:20 — REGNUM Стало известно имя ещё одного актера, который снимется в фильме «Годзилла против Конга». К команде проекта присоединился Лэнс Реддик, знакомый зрителям по боевикам «Джон Уик». Об этом 14 ноября сообщил портал Screen Rant.

В фильмах про Джона Уика он сыграл менеджера отеля. Зрители также знают Реддика по ролям в фильмах «Олдбой» и «Гость» и сериалам «Искуственный интелект» и «Босх». Пока что нет никакой информации о том, какого именно персонажа он сыграет в «Годзилле против Конга». Издание предполагает, что ему может достаться роль одного из агентов секретной службы «Монарх».

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Напомним, ранее стало известно, что в будущей картине снимутся такие актеры, как Александр Скарсгорд, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл и Джулиан Деннисон. Снимть картину будет режиссёр Адам Вингард («Тетрадь смерти», «Ведьма из Блэр: Новая глава»).

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